Утвердили механизм и порядок расходования федеральной субсидии

На заседании городского правительства 15 января одобрили механизм и порядок действия соглашения, заключенного между правительством Севастополя и Минстроем России, о предоставлении из федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий федеральной программы.

Как прозвучало на заседании, целью реализации программы, стало заключение шести соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Объем финансирования составил 19,159 млрд рублей, которое пойдет на реализацию 43 мероприятий. Проектом постановления утверждается распределение выделенных средств по главным распорядителям.

Так, департаменту капитального строительства предусмотрено на 2026 год 13,014 млрд рублей на реализацию 20 объектов и одного мероприятия. Деньги также выделены департаменту транспорта — 4,8 млрд рублей на реализацию 16 объектов и одного мероприятия, департаменту городского хозяйства — 1,318 млрд рублей на реализацию шести объектов.