Такого снегопада не было в «Артеке» 10 лет

Обильный снег выпал на территории международного детского центра «Артек» в Республике Крым в ночь на 15 января, сообщил ТАСС директор центра Константин Федоренко. Такого количества снега на территории центра не было как минимум десять лет.

«Артек» в эти дни переживает уникальное погодное явление — после обильных снегопадов территория детского центра покрыта белым полотном. Это очень сильно преобразило пейзаж международного детского центра. Необычное и живописное сочетание субтропической растительности и снежного покрова создает неповторимую визуальную картину: заснеженные пальмы, оливковые рощи и кипарисы под белым убранством», — сказал директор.

Он добавил, что снегопад впечатлил и воодушевил детей на зимние забавы, а центр стал еще больше создавать атмосферу зимней сказки.