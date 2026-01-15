Севавтодор чистит дороги

На уборку остатков песчано-соляной смеси 15 января вышли 20 рабочих и полтора десятка спецавтомобилей. За городом, где температура ниже нуля, дороги продолжают обрабатывать противогололедными материалами.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, в период непогоды дорожные службы израсходовали почти четыре тысяч тонн песчано-соляной смеси. Теперь ее нужно убрать, так как соль растворилась, а песок скопился у бордюров и на разделительных полосах.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни из-за похолодания на дорогах может быть гололедица. Для борьбы с ней заготовлено около двух тысяч тонн посыпочного материала.

Обратиться в диспетчерскую Севавтодора можно по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 и +7 (979) 024-00-17.