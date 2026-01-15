Провели газ и заложили виноградники

Все новогодние каникулы пресс-служба правительства Севастополя публиковала итоги работы за 2025 год.

«Севастопольская газета» решила объединить все публикации и тоже порадоваться за сделанное.

Городское хозяйство

За год в городе построено 77 километров линий электропередач. Отремонтировано 84 километров воздушных линий и более 250 трансформаторных подстанций и распределительных устройств.

Завершено проектирование блочно-модульных котельных в селах Солнечное и Андреевка.

Газ провели в 365 квартир и 34 частных дома. Введено в эксплуатацию девять километров газопроводов. Завершена газификация сел Фруктовое и Поворотное. По программе социальной догазификации подключены 597 домовладений, включая 90 льготных «под ключ».

Переложено более восьми километров сетей водопровода и канализации, отремонтировано 57 объектов инженерной инфраструктуры и свыше 48 единиц оборудования. Заменено более двух тысяч единиц запорной арматуры и 236 пожарных гидрантов, модернизировано насосное оборудование на 12 объектах.

В городе прибавилось 477 новых светоточек, всего их стало 48380.

Благоустроено четыре сквера, пять дворовых территорий и пять прогулочных зон и мест для отдыха; отремонтировано 55 участков пешеходной сети, 50 внутриквартальных дорог, три лестницы и две подпорных стены. За год высажено около 590 тысяч растений.

В 160 многоквартирных домах проведён капремонт разных видов.

Транспорт

Отремонтировано 99 дорог и мост в Инкермане.

Крупнейшим объектом прошлого года стало строительство дороги длиной в 1,74 км на Античном проспекте.

Кроме этого была обновлена территория автовокзала, отремонтировано 20 внутриквартальных дорог. Установлено 20 желтых мигающих светофоров возле учреждений образования, заменено и установлено 11650 погонных метров дорожных ограждений и 3,5 тысячи дорожных знаков, нанесено 1850 км дорожной разметки краской и 100 км термопластиком.

В прошедшем году город приобрел восемь новых автобусов большого и среднего класса. Для удобства пассажиров были введены семь новых маршрутов, включая четыре временных.

Сельское хозяйство

В 2025 году севастопольские аграрии собрали богатый урожай винограда, яблок, клубники и тепличных огурцов.

Урожай винограда составил 21 тысячу тонн. В регионе произвели более 30 миллионов бутылок тихого вина и игристого. На развитие виноградарства и виноделия в прошлом году было направлено 740 миллионов рублей. Они пошли на закладку новых виноградников на 264 га и закупку 160 единиц современной техники и оборудования.

Финансовая поддержка рыбохозяйственного комплекса составила 232 миллионов рублей. На эти средства было отремонтировано восемь судов, сохранены рабочие места на семи предприятиях, а добыча рыбы превысила 22 тонны, что на 52% больше прошлогоднего показателя.

После перерыва продолжил работу социальный проект «Рыбный день», который позволил севастопольцам по льготной цене приобрести более 22 тонн рыбы. В этой акции участвовали две рыболовецкие компании и девять магазинов.

Правительству города при помощи субсидий удалось сохранить социальную цену в 20 рублей за буханку хлеба «Дарницкий» и «Формовой».

Образование

После капремонта в городе открылось 10 учебных заведений: два детских сада и восемь школ.

В сентябре заработал новый детский сад на ул.Руднева на 120 мест, 20 из которых предназначены для детей в возрасте до трех лет.

С 2025 года введена поддержка для молодых ученых: 30 исследователей и аспирантов, ведущих перспективные разработки, получают ежемесячные губернаторские стипендии в размере 50 тысяч рублей.

Здравоохранение

В 2025 году завершены капитальные ремонты в поликлинике в Каче, урологическом корпусе Первой горбольницы и в грудном корпусе и лаборатории горбольницы №5. Завершено строительство новой поликлиники на ул.Т.Шевченко.

Для больниц закуплено более тысячи единиц нового оборудования, включая аппараты для видеоисследований, стабилоплатформы и новые УЗИ-системы.

На работу в медицинские учреждения привлечены 74 выпускника медицинского колледжа им.Дерюгиной, из них 14 — по целевому направлению, и 55 — целевых выпускников вузов. На целевое обучение зачислено 54 человека по программам специалитета и 34 — по программам ординатуры.

Культура и туризм

В прошлом году Севастополь посетили более 420 тысяч туристов. Это на 72,5% больше, чем в 2024 году. Экскурсионный поток превысил прошлогодний в 2,5 раза: в городе побывало пять миллионов экскурсантов. Посещаемость ключевых музеев города выросла вдвое.

Открыт многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья» и современный двухэтажный дом культуры в 1-м отделении Золотой Балки.

Наконец-то завершилось строительство фондохранилища музея-заповедника «Херсонес Таврический» на пр.Античном. Он откроет свои двери в этом году. Также завершено строительство Российской галереи искусств.

Спорт

Севастопольские спортсмены завоевали 279 медалей на всероссийских и 51 медаль на международных соревнованиях. В городе появилось три новых мастера спорта России международного класса, 31 мастер спорта России, 282 кандидата в мастера спорта.

Было проведено 270 городских соревнований, включая восемь всероссийских и девять межрегиональных.

Соцзащита

Всего в городе насчитывается 6085 многодетных семей. Региональный материнский капитал на второго ребенка получили 990 женщин. Единовременную выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка получили 134 молодых семьи.

Молочным питанием обеспечено более 2650 детей.

Подарки новорожденному и медали «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе» получили больше трех тысяч малышей.

По региональной госпрограмме «Жилище» жильем обеспечено 167 человек. Среди них 71 ребенок-сирота; 11 молодых семей; шесть многодетных семей; 79 человек переселены из аварийного жилья.