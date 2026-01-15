Построили два общежития для КФУ

Завершено строительство двух общежитий на 250 и 450 мест для студентов и преподавателей Крымского федерального университета им.Вернадского в Симферополе.

Получено заключение о соответствии, объекты полностью оснащены и готовятся к вводу в эксплуатацию, их заселение запланировано на сентябрь 2026 года.

Как сообщил заместитель председателя Правительства, куратор Южного федерального округа Марат Хуснуллин, Крымский полуостров — динамично развивающийся регион, привлекательный не только для жизни и туризма, но и для получения качественного образования. Мы целенаправленно создаем для этого все условия, активно развивая инфраструктуру. Яркий пример — завершение строительства в Симферополе двух общежитий Крымского федерального университета общей площадью 13,6 тысяч кв.м».

Общежития построены по блочному типу. В каждом блоке оборудованы одна-две комнаты с собственным санузлом, в том числе для маломобильных групп населения на первых этажах. Также на каждом этаже размещены кухни, на первом этаже — тренажерный зал и медицинские кабинеты, а на подземном — буфет.

Благоустроена прилегающая территория: проведено озеленение, проезды и тротуары заасфальтировали. Возле зданий оборудовали спортивные площадки, зоны для отдыха, игры в теннис и две автостоянки.

Также для вуза строят пять учебно-лабораторных корпусов общей площадью более 46 тысяч кв.м. Сейчас в двух из них — здании Института иностранной филологии и корпусе Архитектурно-строительной академии ведутся работы по устройству фасадов. Завершить строительство всех зданий и оснастить их современным технологическим оборудованием планируется в 2027 году.

Крымский федеральный университет им.Вернадского объединяет 13 институтов, шесть колледжей, академию и техникум. Более 23 тысяч студентов из России и зарубежных стран обучаются там по программам высшего и среднего профессионального образования в области медицины и здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и архитектуры и др.