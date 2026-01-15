Парк на Автобате к благоустройству готов

Памятнику Победы на Фиоленте ничего не угрожает. Акт государственной историко-культурной экспертизы по обеспечению сохранности этого объекта культурного наследия получил положительное заключение.

Земельный участок, где планируется благоустройство, расположен на Фиоленте в районе остановки «Автобат» на Крепостном шоссе. Это парк с названием «Обелиск Памяти», где в 1944 году был установлен монумент в ознаменование разгрома крымской группировки гитлеровских войск в Крыму.

Согласно проекту здесь появятся современная детская площадка; прогулочная и зоны отдыха с установкой малых архитектурных форм; фонари наружного освещения, камеры видеонаблюдения и оповещения.

За благоустройство этой общественной территории в районе остановки «Автобат» в 2025 году проголосовало большинство жителей Гагаринского района. На разработку проектной документации было выделено 2,24 млн рублей.

Также в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». приведут в порядок еще три территории, которые выбрали путем общенародного голосования. В Балаклавском районе — это сквер в поселке Сахарная Головка в районе ДК на ул.Тимирязева. В Ленинском — сквер в районе дома №24 по ул.Гоголя; в Нахимовском — зеленая зона в Любимовке по ул.Федоровской у домов №47-59.