Назначен новый директор департамента экономического развития

Она имеет профильное экономическое образование и управленческий опыт. С 2020 года руководила НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» и центром «Мой бизнес» — координирующим региональную инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Н.Борисова — финалист Всероссийского конкурса «Лидеры России» (2023) и конкурса «Лидеры России. Политика» (2025). Замужем, воспитывает двоих детей.

«Наталия Ивановна активно участвует в общественной и благотворительной деятельности, является руководителем ряда социальных проектов, членом профильных комиссий при органах власти», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя.

Предыдущий директор департамента экономического развития Денис Профатилов в ноябре 2026 года повышен до заместителя губернатора и теперь курирует экономическое и цифровое развитие города.