Красные линии скорректировали

На заседании правительства Севастополя 15 января принят «Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования».

Инициатива разработки документа принадлежит департаменту архитектуры. В учет брались обращения правообладателей объектов недвижимости по уточнению координат границ земельных участков и объектов капитального строительства в Едином государственном реестре недвижимости. Проще говоря, задача состояла в том, чтобы уточнить границы и окончательно отделить проезжую часть от частных земельных участков.

Проект не предусматривает ни изъятия, ни образования новых земельных участков.

— Это документ сделан для того, чтобы на дорогах и общественных пространствах перестали образовываться земельные участки для предоставления отдельным категориям граждан. Эту порочную практику надо прекратить! — отреагировал на представление документа губернатор Михаил Развожаев.

Его заместитель Максим Жукалов уточнил, что речь идет об улично-дорожной сети и общественных пространствах по всему городу.

— Департамент транспорта ставит на кадастровый учет земельные участки. Мы сейчас поработаем над дальнейшей постановкой на учет территорий города, объектов, земли и так далее, — прокомментировал он принятие документа.

Как доложила директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева, общественные обсуждения проекта проведены с ноября по декабрь 2025 года. Поступило 29 юридически значимых замечаний и предложений. Представленный проект предложен с учетом проработки и анализа всех поступивших обращений.