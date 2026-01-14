Въездные стелы как отдельный вид искусства

В конце декабря подводили итоги II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств», где от Крыма и Севастополя было представлено несколько проектов и уже готовых решений. В число полуфиналистов вышли села Верхнесадовое, Ароматное, Черноморское, Пруды, Новопавловка, Первомайское, а также города Красноперекопск, Керчь и Феодосия. И пусть ни одна из въездных стел не вошла в число победителей, все участники приобрели опыт участия, а заодно понимание масштаба страны в целом.

От матрешек до оленей

Действительно, по въездным стелам российских городов и весей можно наглядно судить о национальных особенностях и природном достоянии всей страны. Чего только не увидишь на въездных стелах. Небольшой анализ позволяет условно разделить все стелы на несколько категорий: «Чем богаты», «Природа», «Гордимся годом основания», «Фольклорные особенности», «Промышленность».

Например, наличие шахматной доски на въездной стеле города Данилов Ярославской области — это напоминание о подарке горожан Петру I — серебряных шахматах. Однажды царь, осматривая Данилов, пришел в ярость от множества недостатков. Стараясь погасить царский гнев и проведав про его страсть к шахматам, даниловцы поднесли Петру в подарок комплект из серебра.

На въездной стеле Павлово-Посадского городского округа Московской области, понятное дело, — фрагмент узора Павлово-Посадского платка. На стеле города Заозерск Мурманской области изображена подводная лодка, город Березовский Свердловской области громогласно обозначил себя, как «город русского золота», а на въездной стеле Камышина — модель самолета и напоминание, что здесь родился легендарный летчик Маресьев.

Глотовцы (Республика Коми) гордятся своими запасами стерляди и лосося, а на въездной стеле наукограда Мичуринск — контуры груши и яблока. Матрешки — визитная карточка города Семенова Нижегородской области, а майкопцы считают своим главным достоянием горы.

Среди въездных стел есть откровенно забавные. Жители села Быньги под Екатеринбургом решили, что их главный символ — богатырь-кузнец, завязывающий узлом металлический прут.

Город Красный Кут Саратовской области позиционирует себя как город авиаторов, поскольку там находится летное училище гражданской авиации.

Особо интересна категория «Звери», позволяющая проследить разнообразие фауны России. Кого здесь только нет: волки, рыбы, птицы, лоси, гуси, олени, касатки, киты, кони, медведи, соловьи, лисы, снова медведи и снова олени.

Между последними двумя развернулось негласное соревнование, и представьте, с явным отрывом побеждают олени.

За пальму первенства в национальном колорите негласно соревнуются Республика Саха, Октябрьский район Республики Калмыкия, Карачаево-Черкессия, пермский город Кунгур, дагестанский Дербент и алтайское село Жана Ауыл.

На въездной стеле Устюженского МО Вологодской области — каменные кружева, под стать диковинным узорам знаменитых местных кружевниц.

Ростов Великий горд своими сединами — город основан в 862 году. Впрочем, Рыбинск основан в 1071 году, Ярославль — в 1619-м, Нижний Икорец — в 1686-м... Эту информацию можно также прочесть на въездных стелах.

А у нас

Крымские въездные стелы также интересны и знаковы: не так давно ялтинцы вспомнили о своей знаменитой «Ялтинской ракетке», которая встречает въезжающих в город со стороны Севастополя. С этого места открывался обзор на амфитеатр города-курорта, это одна из самых любимых фотозон гостей Крыма. Все бы так и продолжалось, если бы вид не закрыли растущие снизу многоэтажки.

В целом же крымские въездные стелы рассказывают о главном богатстве полуострова: щедром солнце, ласковом море, винограде и замечательных крымских фруктах.

Другое дело — Севастополь

Среди въездных стел, расположенных здесь, есть три особо ценных, они посвящены героической истории города.

Въездные знаки со стороны Ялты и Симферополя были построены одновременно в декабре 1967 года. Оба обозначения выполнены в виде медали «Золотая звезда». Обе стелы севастопольцы с нежностью называют «звездочки».

Та, что на Мекензиевых горах, выполнена из бетона, буквы надписи — из нержавеющей стали. Этот знак можно считать настоящим арт-объектом, который, к слову, долгое время являлся символом города. Вспомним, что наша «Звездочка» раньше была популярным туристическим объектом. Экскурсионные группы, посещавшие Севастополь, обязательно останавливались у нее и фотографировались. Именно этот знак был изображен на значке «Севастополь».

О второй «Звездочке» (со стороны Ялты) известно, что автор идеи — севастопольский архитектор Валентин Артюхов.

Третья знаковая въездная стела выполнена в форме корабельного якоря. Ее установили в честь празднования 200-летия Севастополя в 1983 году на обочине автодороги Бахчисарай – Севастополь. Вдоль якоря символически изображена георгиевская лента — символ героизма. Венчает якорь вместо его проушины Звезда города-героя. Интересно, что при проектировании трассы «Таврида» стелу собирались снести, но под давлением горожан проектировщики изменили проект и сохранили якорь.

Без охраны

«Севастопольская газета» попыталась узнать статус севастопольских въездных стел в Севнаследии. Выяснилось, что ни одна из них почему-то не является объектом культурного наследия (ОКН) и, значит, не охраняется государством.

Согласны, с художественной точки зрения это не памятники. Однако каждый раз при виде их сердце наполняется какой-то особой гордостью и мужеством, что и составляет их сакральный смысл. И, в конце концов, это особый вид искусства.