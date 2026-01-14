В проблемах электроснабжение Фиолента разберется рабочая группа

О перспективах создания такой рабочей группы 13 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, группа будет создана сегодня-завтра, по примеру той, что уже занималась проблемными многоквартирными домами.

Глава города объяснил, что сначала примут соответствующее распоряжение, после чего он лично возглавит работу группы, назначив заместителем своего зама Максима Ковалева.

— Мы должны и можем разработать механизм быстрой передачи имущества от СНТ в казну либо Севастопольэнерго и определить формат, как в дальнейшем этим имуществом распорядиться и привести в порядок, — обратился к М.Ковалеву глава города.

Этот и другие вопросы планируется обсуждать на рабочей группе, заслушивая по два-три СНТ на каждом заседании.

— Нужно подготовить чек-лист по каждому СНТ. Мы должны иметь всю исчерпывающую информацию, как они зарегистрированы, какая установленная мощность, какая реально потребляется. Конечно, без обратной связи здесь никакой работы не получится. Без открытой правдивой информации никакие управленческие решения принимать невозможно, — продолжил губернатор.

Он поручил начать отрабатывать такой чек-лист, а также распорядился подготовить письмо с приглашением в рабочую группу представителей прокуратуры и заинтересованных федеральных органов, обновленного Росреестра, энергетиков, дорожников и т.д.

— Будем комплексно рассматривать каждое СНТ, исходя из пожеланий людей и того, какие решения нужно принять, чтобы привести это в порядок, — сказал М.Развожаев.

Он также напомнил о необходимости параллельно вести работу инвестиционного характера по строительству дополнительных мощностей. В частности, речь идет о строительстве двух разгрузочных комплектных трансформаторный подстанций в районе Юхариной балки.

— Как показала практика, дело даже не в нехватке мощностей, а именно из-за того, что внутренние сети не справляются с потреблением. Будем разбираться по каждому садовому товариществу, у нас должен быть четкий план действий, как мы это делали в проблемных домах, — снова озвучил глава города свое поручение, напомнив, что это касается не только Фиолента, а всех садовых товариществ Севастополя.

— Этот год мы посвятим серьезной этой проблематике! — подытожил М.Развожаев.

Виновата погода

Ранее, на том же совещании, М.Ковалев доложил о мерах реагирования на возникшую на Фиоленте в период новогодних праздников нештатную ситуацию с электроснабжением.

— В период неблагоприятных погодных условий зафиксировано несколько отключений установленных на Фиоленте резервных источников электроснабжения. Производилось техническое обслуживание данных резервных источников и их дозаправка топливом. Но процесс дозаправки был осложнен погодными условиями, — отчитался М.Ковалев.

По его данным, в настоящий момент на дежурстве в районе мыса Фиолент постоянно находятся две оперативные выездные бригады 102-й ПЭС Минобороны, а также мобильная бригада предприятия «Горсвет». Среднее время устранения технологических нарушений на объектах сетевого хозяйства составляет от полутора до двух часов. На постоянном дежурстве в городе находилось шесть бригад Севастопольэнерго в дневное время и две оперативные бригады — в ночное. К дежурству привлечено шесть единиц техники, приведены в готовность три мобильные ДГУ (дизель-генераторные установки).