В Музее «35-я береговая батарея» новый директор

Валерий Володин, руководивший комплексом на протяжении более 20 лет, торжественно передал ему «бразды правления» и сообщил, что остается рядом в качестве наставника и друга.

На странице музея в соцсетях В.Володин опубликовал личное обращение, в котором подвел некоторые итоги работы, а также заявил о необходимости уступать дорогу молодым: «С 1 января 2026 года я передал «руль» управления комплексом Станиславу Владимировичу Нагорному. Многие знают его как создателя «Парка живой истории» «Федюхины высоты». Но, уходя, я остаюсь на нашей батарее, буду помощником руководителя и его консультантом».

Он также отметил, что за 20 лет в Севастополе создан и начал работать один из самых известных военно-исторических музеев города, который посетили руководители страны, видные партийные и общественные деятели, десятки делегаций из ближнего и дальнего зарубежья.

«Отсюда начала свой путь «Русская весна-2014», когда решением общественной организации «Республика» нам было поручено обеспечить проведение исторического митинга севастопольцев на площади Нахимова. ...в этом месте не только завершалась оборона города в июле 2014 года, здесь 12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция, враг был разгромлен», – продолжил он, завершив обращение заверениями в верности истории и батарее и, разумеется, приглашением снова и снова приходить в музей, на организуемые там выставки и мероприятия.

В.Володина с полным на то основанием называют душой 35-й батареи. К тому же, в годы Второй героической обороны Севастополя в подземном госпитале батареи спасал жизни бойцов его отец — военврач, о чем в музее хранятся документальные свидетельства.

Многие годы В.Володин посвятил сбору информации о защитниках батареи, возвращая городу имена и судьбы. Эта работа продолжится и после смены директора.