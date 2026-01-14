В Крыму объявлены дополнительные праздничные дни

В 2026 году у жителей Республики Крым будет четыре дополнительных нерабочих и праздничных дня.

Соответствующий указ опубликован на портале республиканского правительства, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Крымчане будут дополнительно отдыхать: 20 марта — в связи с празднованием Ораза-байрама, в понедельник 13 апреля — после Пасхи, 29 мая — на Курбан-байрам и в понедельник 1 июня — после Троицы.

В Севастополе — соседнем регионе эти дни не выходные и не праздничные. Но некоторые крымские предприятия и организации (например «Почта Крыма», Роспотребнадзор) имеют здесь подразделения. В эти дни они не работают.