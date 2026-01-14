Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту смерти новорожденного в перинатальном центре

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти новорожденного в перинатальном центре республиканской больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в больнице ребенок умер спустя два дня после рождения из-за сепсиса, кислородного голодания и кровоизлияния в мозг. Мать погибшего малыша обвиняет врачей в халатности при оказании помощи и подделке документов.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено обращение жительницы Симферополя, в котором она сообщает о халатных действиях со стороны персонала регионального перинатального центра, в результате которых она потеряла ребенка. <...> По факту гибели новорожденного возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По факту смерти новорожденного в роддоме Симферополя проводится проверка, сообщили в Минздраве республики.

Версия пострадавшей

На видео, опубликованном в соцсетях, 32-летняя Виктория рассказывает, что в ноябре ее привезли в центр им.Семашко с преждевременными родами. Врачи сделали кесарево только через 41 час после начала схваток. Сына забрали в реанимацию, потому туда же попала сама роженица. Медики подозревали у нее сепсис, но потом сказали что диагноз не подтвердился, а сын умер.

На следующий день к Виктории пришел заведующий перинатальным центром, заявил, что у нее все-таки сепсис. Новость сообщили родственникам, пригласили их в больницу, потому что думали, что она умирает, считает Виктория. Тогда же врачи поделились: в Крыму это третий случай сепсиса у матери за год, умерли уже две роженицы с двумя детьми.

После выписки, пациентка заметила, что в документах задним числом появилось указание на тяжелое воспаление оболочек плода — другим почерком и ручкой. У ребенка нашли синегнойную палочку и клебсиеллу.