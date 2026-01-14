Стаж работы в Крыму и Севастополе в 2014 году учтут независимо от прописки

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранам 14 января одобрил к принятию в первом чтении законопроект, которым предлагается засчитывать в трудовой стаж время работы в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года независимо от наличия регистрации на полуострове на тот период, сообщила «Парламентская газета» .

Сейчас эти девять месяцев работы засчитываются в стаж лишь тем, у кого на тот момент была местная прописка. С принятием инициативы гражданам, которые работали в Крыму и Севастополе с 17 марта по 31 декабря 2014 года, вне зависимости от места постоянной регистрации по состоянию на тот период, это время зачтется при начислении страховой пенсии.

Такие правила расчета страховой пенсии уже действуют для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских областей. Теперь их планируют распространить и на жителей Крыма и Севастополя. Изменения предложены для обеспечения единообразного подхода к учету периодов работы.

По словам статс-секретаря, заместителя министра труда Андрея Пудова, перерасчет пенсии произойдет почти для двух тысяч человек.