Росреестр теперь принимает в ГУМе

Управление Росреестра по Севастополю с января 2026 года размещено на третьем этаже в здании ГУМа: ул.Маяковского, 8.

Особый режим регулирования имущественных отношений в Севастополе и Крыму завершен. С 1 января 2026 года на полуострове созданы два отдельных территориальных органа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — в Севастополе и в Республике Крым.

«Управление Росреестра по Севастополю осуществляет свои полномочия по учету и регистрации недвижимого имущества и сделок с ним на территории города. По всем интересующим вас вопросам можно обращаться в 307 кабинет (3 этаж) или по телефону: +7 (8692) 41-74-11», — сообщила пресс-служба управления.