Остатки песчаной посыпки обещают с дорог убрать

Остатки песчано-соляной смеси уберут с дорог, поскольку она рассчитана на единоразовое использование. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Иено 13 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Второй раз это не используется. Это песчано-соляная смесь, там остался один песок, — ответил П.Иено на вопрос губернатора Михаила Развожаева.

— Давайте, основные магистрали надо убрать. И там, где у нас тоже ливневки не справились, там тоже надо посмотреть... лужи и так далее, – обратился к заму глава города.

П.Иено в ответ заметил, что по утрам на дорогах все равно наблюдается гололедица.

— Поэтому у нас на постоянном дежурстве находятся 11 комбинированных дорожных машин. Мы ожидаем еще утренние обледенения и приступаем постепенно к уборке основных магистралей дорог, — доложил он.

По данным правительства Севастополя, на посыпку дорог в новогоднюю ночь ушло 600 тонн песчано-солевой смеси.