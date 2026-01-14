Обошлись без затоплений

О том, что в период непогоды никаких нештатных и аварийных ситуаций на территории гидротехнических сооружений не зафиксировано, сообщила 13 января на аппаратном совещании в городском правительстве руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

«Никого не затопило. Потенциальные зоны затопления и подтопления у нас установлены», – пояснила Ю.Гаврилова.

По ее словам, за первые дни января был зафиксирован высокий паводок в результате таяния снега. На сегодняшний день запасы снега на Ай-Петри незначительны, своего пика паводок достиг 10 января сейчас идет его постепенное снижение. Благодаря маловодному 2025 году реки хорошо справляются с этим уровнем и Чернореченское водохранилище принимает сток в штатном режиме.

«На замкнутых водных объектах мы фиксировали поднятие уровня воды в период с 30 декабря 2025 года по 3 января, в ночь с 3 на 4 января был зафиксирован самый пиковый уровень подъема воды», – сообщила Ю.Гаврилова.

Она также сказала, что отсутствие подтоплений связано со своевременной расчисткой русел рек по государственным контрактам в 2025 году. Работы выполнялись на реках Бельбек, Черная, Сухая, Байдарка за счет средств бюджета Севастополя и федеральных денег. Всего расчистили 7,5 километров рек, извлекли 8351 тн иловых отложений и 919 кубометров древесно-растительных остатков.

«Наблюдение за уровнем воды в водоемах осуществляли посредством паводковых сигнализаторов – у нас есть специальная программа обеспечения. Такие системы установлены на водоеме Варнаутский, Туристский, Торопова дача, берегозащитная дамба на реке Бельбек и водомерные реки», – продолжила Ю.Гаврилова.

В то же время она анонсировала очередное выпадение осадков, о чем уже предупредили синоптики.