Нужен закон о ремесленной деятельности

Разработка федерального закона о ремесленной деятельности необходима для определения общего понятийного аппарата в этой отрасли, сообщила ТАСС вице-спикер Совета Федерации, председатель комиссии Совфеда по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов Инна Святенко.

«Законодательством субъектов РФ даны различные определения ремесленной деятельности, установлены ее виды, а также меры государственной поддержки субъектов ремесленной деятельности, среди которых различные финансовые, имущественные меры поддержки, а также информационная, консультационная и организационная поддержка. Поэтому для определения понятийного аппарата необходима разработка федерального закона», — сообщила И.Святенко.

В настоящее время на федеральном уровне отсутствуют закрепленные понятия «ремесленная деятельность» и «субъект ремесленной деятельности», а также меры государственной поддержки для данной сферы, отметила она.

При этом в ряде субъектов Российской Федерации e;t приняты региональные законы о ремесленной деятельности, в том числе в Москве, Республиках Крым и Алтай, Краснодарском крае, Владимирской, Курганской и Челябинской областях и других, отметила И.Святенко.