Исчезающих видов животных стало больше

Вышло новое издание Красной книги Крыма в двух томах: «Животные» и «Растения и грибы».

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, первое издание Красной книги увидело свет в 2015 году. С тех пор изменились как состав, так и статус многих видов животных и растений региона. В новое издание вошло 832 вида представителей растительного и животного мира полуострова. Численность краснокнижных животных увеличена с 370 до 400 видов. Вместе с тем некоторые виды фауны региона не вошли в новое издание, поскольку их численность либо восстановилась, либо присутствие этих видов не подтвердилось.

«К сожалению, 58 видов животных находятся на грани исчезновения, а количество видов с подтвержденным сокращением численности увеличилось до 128 — это на 20 больше, чем в 2015 году. Так что значение и актуальность природоохранной деятельности только возрастают», — отметил С.Аксенов.

В томе, посвященном растениям и грибам, перечень охраняемых видов расширен с 405 до 432. Некоторые виды были исключены из списка из-за отсутствия подтвержденных угроз.

Новая редакция отражает реальное положение дел и те изменения, которые произошли за последние 10 лет. Основой нового издания стали материалы государственного мониторинга и кадастра объектов животного и растительного мира, подготовленные Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Красная книга — это не просто перечень редких видов, а важнейший инструмент сохранения уникального природного наследия полуострова.