Газ на Фиолент будут вести еще четыре года

Строительство газопровода через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья теперь обойдется в три миллиарда рублей.

Единая дирекция капитального строительства Севастополя 26 декабря 2025 года заключила контракт с ОАО «Белтрубопроводстрой» на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья. Общая протяженность газопровода составит 33,75 км.

Работы будут выполнятся в два этапа. Первый — инженерные изыскания и разработка проектной документации обойдется в 111,5 млн рублей и должен быть выполнен до конца 2026 года. Второй этап — строительство — начнется после прохождения госэкспертизы и продлится до конца 2029-го. Его цена составит 2,888 млрд рублей. Подрядчику обещан аванс в полтора миллиарда.

Напомним, контракт на строительство газопровода высокого давления от ГРС-1 через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья на 500 миллионов рублей был заключен в 2017 году с ООО «Ямалспецстрой». Срок исполнения — декабрь 2018 года. 8 февраля 2018 провели торжественную сварку первого шва. Дальше этого дело не пошло.

Следующий контракт уже на 1,2 млрд рублей был подписан в марте 2021 года с ГУП РК «Черноморнефтегаз», но не было выполнено даже проектирование.

В сентябре 2025 года накануне выборов на второй губернаторский срок Михаил Развожаев на встрече с жителями Фиолента обещал, что прокладку газопровода уже с третьим подрядчиком завершат в 2027 году.