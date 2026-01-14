Для завершения газификации Крыма необходимо 40 млрд рублей

«Крым — один из самых высоко газифицированных регионов Российской Федерации. В среднем значительная часть регионов газифицирована на 66% по стране, у нас 78-80% населенных пунктов газифицировано. При этом необходимы еще значительные средства, общий объем газификации Крыма оценен в около 40 миллиардов рублей, чтобы довести до 100% все населенные пункты», — цитирует ТАСС выступление главы республики в эфире телеканала «Крым-24».

Наименее газифицированными районами Крыма остаются Белогорский, Первомайский, Советский и Нижнегорский.

«При этом есть вопросы с пропускной возможностью трубы в Краснодарском крае. Мы буквально сейчас обсуждали этот вопрос, как выйти из этого положения, некоторые мощности у нас уже на пределе находятся. Шельф в данном случае не эксплуатируем, вышки все под ударом находятся, то есть у нас нет сейчас своей добычи», — уточнил С.Аксенов.

Ранее в Крыму добывали более 1,6 млрд кубометров газа, вернуться к собственной добыче на полуострове, по словам C.Аксенова, намерены после завершения спецопераци.