Братья Гавриловы и их универсальный дрон

Пятнадцатилетний Алексей, 13-летний Владимир и 10-летний Климент Гавриловы — учащиеся Севастопольского детского технопарка «Кванториум». Для участия в чемпионате Севастополя по гонкам дронов придумали и собрали квадрокоптер, который принес им победу. Но в результате оказалось, что ребята изобрели уникальный дрон — быстрый, маневренный, с высокой грузоподъемностью и дальностью полета.

Сконструировать летательный аппарат ребятам помогли родители: мама — руководитель мобильного технопарка «Кванториум» Наталья Гаврилова и папа — инженер. На разработку ушло более полугода. Сначала нарисовали прототип, напечатали на 3D-принтере детали, на фрезерном станке из карбона вырезали раму, на которой закрепили аккумулятор. Но не внизу, как у обычных БПЛА, а сверху. Поэтому снизу к телу дрона стало возможно прикреплять груз и сохранять устойчивость в полете.

— Для участия в соревнованиях мы не нашли универсальный дрон и решили создать его сами. Работали командой: у меня два брата — старший и младший, а еще мама и папа, — рассказал один из создателей квадрокоптера Владимир Гаврилов.

По его словам, дрон делался для соревнований, и были сложности, так как у Федерации гонок дронов России есть специальный регламент по размерам и техническим характеристикам, которые пришлось соблюдать.

— В результате у нас получился горноспасательный и гоночный БПЛА. Он может развивать скорость до 150 км/ч, грузоподъемность свыше килограмма, примерная расчетная дальность полета — пять километров. Дрон легкий (213 граммов), быстрый, маневренный. Мы с ним уже несколько раз выиграли соревнования: чемпионат Южного федерального округа и первенство и чемпионат города Севастополя, — поделился достижениями В.Гаврилов.

Благодаря мощному видеопередатчику дрон можно использовать для разведки, патрулирования местности, включая поиски потерявшихся, доставку медикаментов и других жизненно необходимых грузов.

Со своим изделием ребята выступали на выставках МЧС, где дроном очень заинтересовались. На специальном симуляторе показывали ученикам кадетского училища, как управлять квадрокоптером.

Талантливых ребят оценили на общероссийском уровне. Алексей и Владимир подавали заявку на участие в V Конгрессе молодых ученых, но на мероприятие пригласили только среднего брата. Нужно отметить, что в конгрессе, который проходил в образовательном центре «Сириус» в ноябре, приняли участие более восьми тысяч участников из 89 регионов Российской Федерации и ста иностранных государств, а также представители 480 российских и 44 иностранных вузов.

— На презентации в «Сириусе» к нам подходили заинтересованные люди. Я рассказывал им, как мы создавали дрон, как родилась идея, о его технических характеристиках, чем он полезен. Нашим дроном заинтересовались отечественные производители — АО НПП «Исток», и теперь в их планах сделать для нас маленький регулятор на четыре двигателя. Для научного предприятия это тоже будет первая подобная работа, ведь ранее регуляторы создавались только для больших дронов. А мы, в свою очередь, собираемся еще поработать с производителями отечественного полетного контроллера, ведь контроллер — это центральный элемент любого дрона, без которого невозможна стабильная и точная работа всей системы. Контроллер анализирует данные по датчикам, обрабатывает команды от пилота, координирует скорость вращения моторов и обеспечивает равновесие во время полета, — с удовольствием рассказал юноша.

В планах у молодых изобретателей придумывать новое и совершенствовать старое. Создавать новые модели для других задач.

Братья Гавриловы также серьезно занимаются плаванием: у всех троих спортивные разряды, а у младшего — Климента — еще и медали.

— Хотя в гонках дронов медали есть у всех, самый титулованный из братьев старший — Алексей, — дополнила картину мама и наставник мальчиков.

По ее словам, Алексей со своим дроном ездил на первые межрегиональные гонки в Грозный и взял там «серебро». Он абсолютный чемпион по гонкам дронов в Севастополе. Принимал в них участие и Владимир. В некоторых номинациях он забрал «золото» у старшего брата.

— Вова очень добрый, справедливый, заботливый и переживающий за всех. При этом он импульсивный и эмоциональный. Решения принимает быстро: придумал, сделал, идет дальше. Они обычные дети, которые приносят из школы и пятерки, и двойки. Занимаются в Кванториуме с момента его открытия. Ходят на разные направления, всё пробуют. В детстве как раз надо всё попробовать, чтобы потом уже определиться с профессией, — гордится сыновьями Н.Гаврилова.