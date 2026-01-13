Заболеваемость ОРВИ снижается

В Севастополе с 5 по 11 января респираторными инфекциями заболело 1902 человека, что ниже уровня предыдущей недели на 33,4%.

В Крыму также отмечается низкий уровень вирусных заболеваний. В республике заболело 3373 человека. Это ниже уровня предыдущей недели на 52,6%, и ниже уровня эпидемического порога на 57,5%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, а также активной циркуляцией вируса гриппа типа А (H3N2). В общей структуре положительных находок удельный вес вирусов гриппа составляет 82,4%.