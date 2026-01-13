Вместо Севреестра — Росреестр и Роскадастр

С 1 января Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя (Севреестр) упразднено. Его деятельность осуществляет Управление Росреестра по Севастополю.

Наряду с Управлением Росрееста в Севастополе начал свою деятельность федеральный орган филиал Публично-правовой компании «Роскадастр». Его директором назначен бывший начальник Севреестра Артем Фадеев.

В полномочия ППК «Роскадастр» входит деятельность по предоставлению сведений ЕГРН, предоставлению сведений из архива, кадастровой стоимости, ведению государственного фонда данных (ГФДЗ), оказанию услуг по подготовке межевых и технических планов, консультации по кадастровому учету, обучение кадастровых инженеров, выездной прием документов. Организация расположена в том же здании, где ранее размещался «Севреестр» на улице Демидова, 13.

«Для меня — большая честь и ответственность. Я и моя команда нацелены на то, чтобы работа нашего филиала была максимально понятной и удобной для каждого из вас. Филиал ППК «Роскадастр» по Севастополю создан для максимально эффективного выполнения кадастровых работ на территории города Севастополя», — так в соцсетях написал о своем назначении А.Фадеев.

Он уточнил, что все заявления, поданные на государственную регистрацию права собственности и государственный кадастровый учет со сроком исполнения, которые выпадают на январь 2026 года, будут рассмотрены Управлением Росреестра и филиалом ППК Роскадастр по Севастополю. Никаких дополнительных документов подавать не нужно.

Также он напомнил, что многие услуги можно получить дистанционно через официальный портал Росреестра или обратившись в любой Многофункциональный центр (МФЦ).

Росреестр занимается кадастровым учетом и регистрацией недвижимости. Роскадастр отвечает за геодезию и картографию, ведет учет земельных участков, создает кадастровые карты и следит за их состоянием. Таким образом, Росреестр фокусируется на правовых аспектах недвижимости, а Роскадастр — на её технических характеристиках.