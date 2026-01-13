В первые дни Нового года случился мусорный коллапс

Это признал заместитель губернатора Максим Ковалев 13 января на первом аппаратном совещании в новом году в правительстве Севастополя. По его словам, проблемы с вывозом мусора были 1 и 2 января.

— Это было связано с затруднением проезда из-за обильного снегопада, а также обледенения отдельных участков. Вместе с тем, к исходу дня 2 января эту работу активизировали, обеспечили проезды. 2 и 3 января мусор был полностью вывезен, вместе с подбором. На данный момент служба работает в штатном режиме, единичные случаи не вывоза есть, реагируем, — отчитался он.

Между тем, жители улицы Хрусталева во время новогодних каникул жаловались, что в районе дома №79 мусор не вывозился не менее семи суток с конца 2025 года. Об этом случае М.Ковалев в своем докладе не упомянул. Зато он доложил, что 1 января городскими коммунальными службами задействовано 606 человек, из них управляющими компаниями — 443 дворника.