Без аварий и инцидентов не обошлось

С начала года коммунальными службами города были зафиксированы ряд аварий и инцидентов, сообщил 13 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заместитель губернатора Максим Ковалев.

По его словам, с 31 декабря по 12 января ГУП «102‑ПЭС» Минобороны РФ зафиксировало шесть аварийных ситуаций в высоковольтных сетях. На подстанции «Терновка» произошло замыкание воздушной линии на ветви деревьев. На подстанциях, питающих потребителей в районе бухты Казачья, в том числе в многоквартирных домах на улицах Лиговской, Военных Строителей и Братьев Манганари, также имели место нарушения.

С 31 декабря по 11 января на электрических сетях Севастопольэнерго зафиксированы 23 аварийных ситуации, в основном в селах Байдарской и Варнаутской долин. Технологические нарушения фиксировались в селах Поворотное, Вавилов, Фруктовое, Андреевка. Все аварии оперативно устранялись в нормативные сроки.

Общее состояние энергетической системы Севастополя в период понижения температур заместитель губернатора М. Ковалев оценил как удовлетворительное. По его словам, энергетиками сформированы 34 аварийные бригады — задействованы 128 человек и 76 единиц техники. В городе все службы обеспечены 322 дизель-генераторными установками, из них 300 — стационарные и 22 — передвижные.

— Все социально значимые объекты обеспечены резервными источниками питания. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации дополнительно обеспечили сетевые организации 15 передвижными дизель-генераторами, установками 250, 500 и 600 кВт и один мегаватт, приоритет расстановки которых был заранее утвержден на заседании оперативного штаба, — отчитался М.Ковалев.