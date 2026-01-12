За уровнем рек ведется круглосуточное наблюдение

Специалисты следят за гидрологической обстановкой в Севастополе. Нештатных ситуаций не зафиксировано. Резерв для приема потока есть, сообщил в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.

Все реки Крыма, включая севастопольские, паводковые. Их наполнение напрямую зависит от осадков и таяния снега в горах.

В начале января большое количество выпавшего снега в горах и последующее его таяние с дождями вызвали резкий подъем воды в реках — до 65 см. К настоящему времени снег в горах практически сошел. Но ситуация под контролем.

Уровни рек контролируются на стационарных гидропостах — за это отвечает «Крымское УГМС». За уровнем воды в Чернореченском водохранилище следит водоканал Севастополя. Все данные в режиме реального времени передаются в Севприроднадзор, Департамент общественной безопасности и МЧС.

«Из-за продолжительной засухи 2025 года реки и Чернореченское водохранилище способны принять большой объем воды. На сегодня есть достаточный резерв для приема прогнозируемого притока. Специалисты «Дирекции ООПТ и лесного хозяйства» и Спасательная служба Севастополя контролируют ситуацию», — объяснил М.Развожаев, отметив, что в пик паводков персонал круглосуточно дежурит на гидротехнических сооружениях. Водосбросные сооружения были заранее расчищены и работают в штатном режиме. Нарушений прочности или устойчивости ГТС не зафиксировано.

За последние сутки уровень воды в реке Кача в районе Вязовой рощи упал на 30 см, в Бельбеке в районе Фронтового и Верхнесадового — на 10 см. Уровень воды в Черной речке в районе села Черноречье поднялся на 15-25 см. Мониторинг продолжается.

Прогноз

По данным синоптиков, в Севастополе 12-13 января без существенных осадков, но холодно. Ветер преимущественно северных направлений.

14 января задует с юга. В ночь на 15 января ожидается снег, который днем сменится дождем.