Суд в Варшаве продлил арест российского археолога Бутягина до 4 марта

Адвокат Бутягина Адам Доманьский собирается ходатайствовать об изменении меры пресечения для своего подзащитного. Дело об экстрадиции российского археолога на Украину Окружной суд Варшавы рассмотрит в четверг, 15 января.

Защита просила изменить меру пресечения, чтобы А.Бутягин «мог жить в нормальных условиях и не оставаться в СИЗО».

«В суд были представлены поручительные письма от европейских коллег Александра, подтверждающие, что в случае освобождения он будет добросовестно соблюдать все условия, установленные судом. Также адвокат представил суду доказательства того, что у него есть жилье и официальный почтовый адрес в Польше на время разбирательства (квартира, которую удалось арендовать на три месяца благодаря вашей [подписчиков и коллег] финансовой поддержке). Тем не менее суд постановил оставить Александра под стражей», — сообщили близкие ученого в телеграм-канале.

Адвокат также просил перенести слушание по экстрадиции на Украину, назначенное на 15 января, чтобы получить больше времени для подготовки защиты. В удовлетворении этого ходатайства также было отказано.

Дело Бутягина

Как сообщалось, сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и «находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте».

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о Бутягине, который руководил одной из археологических экспедиций в Керчи.