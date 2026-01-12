Социальную газификацию будут продолжать

Поддержка льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации будет продолжена в 2026 году. Постановление о соответствующих изменениях в госпрограмме «Развитие энергетики» подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Как и прежде, участникам программы, имеющим право на льготы, будет предоставлена субсидия на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тысяч рублей,.

Такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.

Всего в 2026 году на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации из федерального бюджета планируется направить один млрд рублей. Конкретная сумма будет сформирована по заявкам властей регионов, сообщила пресс-служба кабмина.

В 2025 году на поддержку льготных категорий граждан в 55 регионов было направлено около миллиарда рублей.

Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу.

В Байдарскую долину пришел газ

В селе Широком 30 декабря 2025 года провели пуск сетевого газа в систему межпоселкового газопровода высокого давления и распределительных сетей объектов газоснабжения.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в селе 263 двора, 60 уже подали заявки на подключение. В восьми — уже смонтировано всё необходимое оборудование. В двух домах работы провели бесплатно, так как семьи имеют льготные категории: это многодетная семья и семья участника специальной военной операции.

«Всего у нас 11 категорий льготников, которым мы полностью бесплатно проводим газ», — уточнил губернатор.

Для удобства жителей в Широком работает мобильный штаб ГУП «Севастопольгаз» для консультирования и приема документов на газификацию.

В 2026 году к газоснабжению обещают подключить Тыловое, Озерное, Передовое и Орлиное.