Севастополь получит 1,5 млрд рублей на создание военного музея

Музей «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов», посвященный героической обороне города во время Великой Отечественной войны, создадут в культурном кластере на мысе Хрустальный до 2028 года.

На эти работы в бюджете предусмотрено около 1,5 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор Михаил Развожаев.

Вопрос о создании на площадке культурного кластера нового военного музея, посвященного героической обороне города в 1941-1942 годах, активно обсуждался несколько лет назад. В 2021 году даже был объявлен открытый архитектурный конкурс на концепцию. Однако после его завершения информация о том, как продвигается создание музея, не озвучивалась.

«В рамках государственной программы города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе» предусмотрено создание парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя» 1941-1942 годов. Одна из главных задач проекта заключается в воспитании подрастающего поколения на примере служения Родине, который показали истинные патриоты – поколение Победителей. Объект запланирован в районе мыса Хрустальный», — сказал губернатор.

По его данным, всего в бюджетах 2026-2027 годов на создание объекта заложен 1,52 млрд рублей. Строительно-монтажные работы планируется провести за эти два года.

«Общая площадь здания музея «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов» составит до трех тысяч кв.м. В нем будут предусмотрены многофункциональные выставочные залы, кинотеатр на 50 мест, мультимедийный Пантеон Славы, помещения для образовательных мероприятий (лекций, мастер-классов и тому подобных). Конечно, это и технические помещения, и административные, и общественные пространства: холлы, кафе, сувенирный магазин и другое. Кроме того, планируются элементы благоустройства и подземный паркинг на 200 или более машиномест», — добавил М.Развожаев.

Культурно-образовательный кластер строят в Севастополе на мысе Хрустальный по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс — Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств). При этом академия уже достроена и работает, галерея готовится к открытию, строительство театра завершается.