Пьяный тесть пообещал убить зятя

В Севастополе полиция завершила расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в угрозе убийством и незаконном хранении оружия и патронов.

70-летний мужчина жил в одной квартире со своей дочерью и ее 43-летним мужем. Семья ладила, только вот дедуля злоупотреблял алкоголем.

Когда мужчина в очередной раз напился, зять сделал ему грубое замечание. В ответ тесть пообещал допить оставшееся и лечь спать. На том и разошлись...

Среди ночи что-то пошло не так. Старик ворвался в комнату к паре с револьвером в руке, крича: «Будете еще меня жизни учить, убью!» В подтверждение угроз он направил оружие на зятя и нажал на спусковой крючок... Однако выстрела не последовало, и пенсионер молча ретировался.

Зять пошел за ним, чтобы отобрать оружие.

«Не иди за мной, я тебя прибью!» — тесть снова направил на него револьвер, но выстрелил в окно, после чего отдал оружие.

Перепуганное семейство вызвало участкового, который и задержал дебошира. Как оказалось, старик незаконно хранил револьвер и четыре патрона.

В настоящее время дознание по уголовному делу завершено и все материалы направлены в суд. За угрозу убийством и незаконное хранение оружие пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.