Открыта регистрация на авторалли «Нахимов-2026»

Традиционное авторалли «Нахимов» проведут с 1 по 6 мая. Маршрут соединит Севастополь с Ялтой, Феодосией и Оленевкой на Тарханкуте. Регистрациях желающих присоединиться к соревнованию уже открыта.

Автомобильное историческое общество «Горькийклассик» в 11-й раз организовывает в Крыму авторалли. В состязании могут участвовать экипажи, управляющие автомобилями, выпущенными не позднее 1992 года. Главное условие — транспорт должен соответствовать техническому регламенту.

Точный маршрут и программа ралли пока находятся в разработке. Следить за информацией можно на сайте Gorkyclassic. Там же можно ознакомиться с правилами участия в ралли и оформить заявку. Регистрация ведется до 16 апреля.

По традиции старт будет дан утром 1 мая в Севастополе.