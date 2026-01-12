Новая книга Анатолия Таврического — о его путешествиях и приключениях

«Приключения крымчан на суше, море и в небесах» — новая книга севастопольского автора Анатолия Таврического (Таныгина). Она издана в издательстве «Стигмарион» уже в наступившем 2026 году совсем небольшим пока сигнальным тиражом в 100 экземпляров.

— Я обратился к своим питерским друзьям в издательстве примерно три года назад и отдал им материал. Все это время они над ним работали, редактировали и теперь издали. Время пришло! — объяснил А.Таврический.

Он представил новое издание, как книгу обо всем, что произошло с ним. Книга содержит рассказы о воздушных приключениях при полетах на парапланах, погружениях на батискафе для исследования океана, а с аквалангом в морские глубины для поиска затонувших кораблей.

При упоминании о подводных приключениях, лицо путешественника озаряется озорной улыбкой, после чего следует рассказ, как в 90-х годах прошлого столетия на одном из затонувших кораблей удалось отыскать, а потом и выпить 140-летнюю бутылку виски.

И это только одна история среди более чем четырех десятков, вошедших в книгу. Читаем содержание: «Сокровища Индийского океана», «Робинзон в Индийском океане», «Подводные вулканы Черного моря», «Приключения русских в Италии», «Приключения севастопольцев на Шри-Ланке», «Путешествие в пещеру Бату в Малайзии», «Путешествие подводной лаборатории «Бентос-300», «Приключения военных корреспондентов», «Путешествие на Эльбрус», «Как я не поехал в Ливию к Муаммару Каддафи» и др. Словом, в книге есть, чему удивляться.

— Я каждый год отправляюсь в разные страны и буквально на днях опять вылетаю в Китай и в Таиланд, — рассказывает автор.

Член Русского Географического общества, гидронавт-исследователь СССР, океанолог, штурман А.Таврический долгое время работал на различных подводных аппаратах в лабораториях «Севастопольского экспериментального конструкторского бюро «Гидронавт». Он — участник многих научных экспедиций, инструктор по дайвингу и до сих пор летает на параплане.

А.Таврический — неутомимый путешественник: сначала по Крыму, а с 1992 года — по всему миру. В его активе масса газетных и журнальных статей, а также уже 11 изданий «Карты затонувших судов, сокровищ, кладов, чудес и аномальных зон Крыма».