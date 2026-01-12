Ночью была атакована Балаклава

В общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили четыре украинских беспилотника.

За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, по предварительной информации от Спасательной службы города, на утро 12 января никто из людей не пострадал.

В Балаклаве осколками повреждены окна в двух многоквартирных жилых домах и посечен фасад дома. У входа на территорию детского сада обнаружены мелкие осколки от сбитого БПЛА. Повреждений здания не зафиксировано. Также в Балаклаве осколками посекло два автомобиля.

«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — призывает губернатор в соцсетях.