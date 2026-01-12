Лифт не опасный, а просто медлительный

Госжилнадзор проверил работу лифтового оборудования в доме №33Б на Лабораторном шоссе после информации об очередной аварийной остановке и отчитался, что всё в порядке.

«Сегодня мы с управляющей организацией и службой по обслуживанию лифтового оборудования проверили лифт на предмет работоспособности: состояние электроники, ход самой конструкции, работу кнопки вызова диспетчера аварийной службы. Все работает, информация о неисправности не подтвердилась. Также на видеозаписи, которую предоставила управляющая компания видно, что лифт с пассажиром спустился в штатном режиме на первый этаж и открылся с задержкой, что связано с возможными перепадами электроснабжения, но опасности для жителей это не несет», — рассказала начальник надзорного управления Госжилнадзора Светлана Козак.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Севастополя, управляющая компания обеспечила пристальный контроль за состоянием лифтов. Дополнительно установлен трансформатор напряжения, что повысило безопасность использования оборудования. Механик проводит проверку состояния лифтов ежедневно.

При поступлении заявок от жильцов о неисправности оборудования, он в течение часа прибывает на место для проверки состояния лифта и при необходимости устраняет нештатную ситуацию.

«После поступившей информации о неисправности лифта мы в кратчайшие сроки вышли на место, проверили систему. По результатам обследования установлено, что произошло кратковременное отключение электроэнергии. Лифт штатно отработал ситуацию — остановился, система определила ошибки, а затем открыла двери, то есть человек в лифте не застрял», — объяснил представитель организации обслуживающей лифтовое оборудование.

Нештатные ситуации с лифтами в новостройке на Лабораторном шоссе, 33Б случались неоднократно.