Готовы взаимодействовать, но не знают как и с кем

У председателей СНТ Фиолента пока нет четкого понимания, как они должны передавать свои электросети городу.

С записавшими видеообращения жителями ТСН «Успех», «Импульс-1» и «Дельфин» 3 января встретились представители правительства Севастополя и депутаты заксобрания и Гагаринского и Балаклавского районов. Люди жаловались на перебои с электричеством.

Электросети на Фиоленте находятся в ведении СНТ и 102 ПЭС Минобороны. Городские власти считают, что решение проблемы нужно начинать с передачи электросетевой инфраструктуры товариществ на баланс города. Поэтому решили создать специальную комиссию, по аналогии с комиссией, которая занимается проблемными домами. Председателем будет Михаил Развожаев, а заместителем — профильный зам Максим Ковалев.

Первый сбор комиссии с участием председателей трех СНТ был назначен на 12 января.

Пришли и другие

При обсуждении в соцсетях запланированной на первый рабочий день 2026 года встречи как-то исчезла подробность, что приглашены только три председателя. Поэтому в обозначенный срок по указанному адресу подтянулись и другие, но обнаружили, что их никто не ждет. После многочисленных звонков удалось выяснить, что на встречу приглашен лишь узкий круг и ее перенесли в другое место.

Пришедших председателей СНТ это не расстроило. Они были готовы к такому повороту событий: мол, проблемы электроснабжения Фиолента не решаются уже много лет... И быстро никак не получится.

Хотели обсудить

Председатель СНТ «Фронтовик» Виктор Федин напомнил, что на сегодня стоит вопрос о передаче сетей на баланс города. В связи с этим возник ряд технических и технологических вопросов, которые нуждаются в уточнении.

— Мы хотели обсудить вопрос разделения имеющихся у нас мощностей с военными. Этот вопрос пока не решается из-за сложного межведомственного взаимодействия. Председатели должны были обеспечить со своей стороны условия для передачи стоящих у нас на балансе сетей, однако на данный момент у нас нет понимания и ясности, на какой точке находится сам проект электроснабжения Фиолента. В предполагаемом разговоре для нас было важно обозначить наше видение решения проблемы, зафиксировать его попунктно в протоколе, — пояснил свою позицию В.Федин.

Речь идет о том, чтобы рассмотреть и утвердить общие организационные вопросы передачи электросетей, порядок взаимодействия с 102 ПЭС Минобороны, развития мощностей, а также системные решения, оперативные меры, документальное оформление принятых решений. Общественники также хотели бы узнать, кто конкретно занимается этими вопросами в городском правительстве и есть ли сроки.

— Пока у нас нет понимания всех этих вопросов. Сейчас ведутся дискуссии об участии СНТ в этом процессе, но мы, как жители Фиолента, не имеем никаких полномочий и юридических оснований для взаимодействия с Министерством обороны. Поэтому этим должен заниматься город. Однако с их стороны мы пока видим лишь заявления о понимании проблемы и о намерениях. Мы готовы к взаимодействию, но хотим знать, что от нас требуется. Если вопрос заключается в том, что председатели должны предоставить информацию или содействовать этой передаче, мы готовы, — продолжил В.Федин.

Дайте газ!

Член правления СНТ «Фронтовик» Алексей Аришин сообщил, что сейчас в их СНТ ежедневно «отрубают» электроснабжение на четыре часа:

— По четыре часа каждый день сидим без света. Нам притащили генератор, который решает проблему лишь частично. Теперь люди, живущие около генератора, вынуждены день и ночь слушать звук работающего дизеля.

Он также рассказал о существовании договора с 102 ПЭС, согласно которому последняя взяла на себя обязательства выдавать положенные членам СНТ 250 квт/час, которые они «даже близко не потребляют».

— Хотя мы исправно за все платим, нам почему-то регулярно «отрубают». У нас нет задолженностей! Разговоры о теплых полах лишены всякого основания. Да, они у многих есть, но их использование не является никаким фактором превышения нагрузки. Есть счетчик, на котором фиксируются все параметры: киловатты, мощность. Мы свой лимит по мощности не выбираем даже зимой! Кроме того, у каждого из нас есть прямые договоры с Севэнерго, большинство домов оформлены, как жилые, — настаивает он.

А.Аришин также напомнил, что все их дома поставлены на кадастровый учет и облагаются соответствующими налогами:

— Мы — жители города, а нас почему-то упорно относят к дачникам! В отличие, например, жителей таких же СНТ в районе Омеги или, например, в Вязовой роще.

По мнению А.Аришина, решение вопроса тормозит 102-я ПЭС. Там, где она есть, возникают проблемы.

— На самом деле, никакие линии не нужно усиливать. Надо протянуть газопровод, который с 2019 года у нас как бы должен быть. Дайте газ, и все! — убежден А.Аришин.

Хотим передать, но как?

Председатель ТСН «Орбита» Владимир Шевченко тоже пришел на несостоявшуюся встречу за разъяснением условий передачи электросетей городу.

Он сразу заявил, что хотел бы узнать процедуру передачи. Говорит, что городские власти обещали разработать упрощенную схему, поскольку Севастопольэнерго выложил перечень документов, собрать которые слишком затратно для жителей СНТ.

— Хотелось бы просто передать сеть городу, со всеми полномочиями распоряжаться ею. Разумеется, жители не в состоянии содержать и обслуживать сеть сами и потому согласны отдать ее безвозмездно, — прокомментировал он ситуацию.

Бесхозные сети

Представитель СНТ «Вега» Галина Целищева не является председателем, но, как и большинство жителей Фиолента, переживает о ситуации с электроснабжением Фиолента.

— У нас новые сети, они бесхозные, а ТП принадлежит Севастопольэнерго. Мы хотели бы передать городу и сети тоже. Но мы не понимаем, как это можно сделать, каков порядок. Мне кажется, в городском хозяйстве не должно быть ничего бесхозного, — уверена Г.Целищева.

Семь шагов к успеху

Представители СНТ «Фронтовик» заранее сформулировали свое видение решения проблемы.

В проект протокола предполагаемой встречи они включили следующие пункты:

— Создать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам электроснабжения микрорайона Фиолент;

— Установить периодичность отчетности рабочей группы не реже одного раза в месяц с доведением информации до председателей СНТ;

— Утвердить перечень объектов электросетевого хозяйства, подлежащих передаче в собственность города (КТП/ТП, линии, РУ, земельные участки под объектами).

— Определить правовой механизм передачи (безвозмездная передача/иная форма) с указанием уполномоченного органа города и ответственного должностного лица.

— Подготовить и направить председателям СНТ единый перечень документов, необходимых для передачи сетей с конкретным сроком предоставления.

— Установить поэтапный график приема сетей.

Отдельный раздел посвящен взаимодействию с 102 ПЭС и Минобороны:

— Зафиксировать факт наличия смешанного подключения, указать, что правительство Севастополя инициирует взаимодействие с Министерством обороны РФ по вопросам разделения гражданской и военной инфраструктуры и передачи гражданских сетей.