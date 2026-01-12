Большинство гостевых домов пока вне закона

Региональный закон о гостевых домах в Севастополе вступил в силу 1 декабря. Он обязывает их собственников самостоятельно зарегистрировать свои объекты в едином федеральном реестре. Деятельность гостевых домов без такой регистрации с 1 января 2026 года считается незаконной.

Первым в единый реестр в декабре внесли гостевой дом «На Руднева», расположенный на ул.Харьковской. До конца года в перечне появились 84 аналогичных средств размещения. А 85-м стал зарегистрированный уже 12 января гостевой дом в районе Фиолента «Сияние».

В Крыму на 12 января зарегистрировано 1025 гостевых дома. Крымчане раньше севастопольцев приняли закон об участии в эксперименте по их легализации, а процесс самооценки и внесения в реестр этих объектов размещения начался там еще с 1 сентября. По словам министра курортов и туризма Сергея Ганзия, в Крыму установлено около девяти тысяч объектов, имеющих признаки гостевых домов.