Строительство тоннеля с улицы Пожарова обойдется в 10 миллиардов рублей

Между дирекцией по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя и краснодарским ООО «Веста» заключен контракт на 9,95 млрд рублей. Автомобильный тоннель длиной около 300 метров появится в центре города до конца 2028 года.

Один вход в тоннель запланирован в районе ул.Пожарова, другой — у дома №26 на ул.Генерала Петрова. Альтернативный путь станет удобным маршрутом для туристических групп из центра города до культурного кластера на мысе Хрустальный и Нового Херсонеса.

Детальная смета работ предусматривает строительство непосредственно тоннеля, кольцевой развязки в районе ул.Карантинной, инженерной инфраструктуры, переустройство и снос некоторых объектов. Кроме того, пройдет реконструкция нескольких участков дороги длиной более одного километра: в зоне реконструкции улицы Пожарова, Стрелецкий спуск, Карантинная, Генерала Петрова, Нефедова, Очаковцев.

ООО «Веста» работает в Севастополе уже несколько лет. Эта фирма за 252 млн рублей выполнила проект строительства тоннеля и ведет реконструкцию ул.Капитанской в районе мыса Хрустальный за 1,6 миллиарда рублей.