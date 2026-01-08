Провели открытый День фигурного катания

Праздник был учрежден в 2025 году. Он объединяет профессиональных спортсменов, любителей и всех желающих научиться кататься на коньках, независимо от возраста и уровня подготовки.

По словам Муслюма Сеттарова, члена Федерации фигурного катания Севастополя, мастера спорта, этот день — не только дань уважения великой истории фигурного катания, начало которой положил Николай Панин-Коломенкин, но и прекрасный повод поблагодарить каждого, кто причастен к этому прекрасному виду спорта.

На катке в ТРЦ «Муссон» собрались легко и уверенно скользящие по льду спортсмены, любители, а также держащиеся пока за руки пап и мам малыши.

Первое действие — подобрать в гардеробе ботинки с коньками: их здесь выдают бесплатно, а затем выйти на лед, за пользование которым 8 января также плату не берут. Более того, на льду можно было получить мастер-класс от спортсменов-разрядников. Они показывали азы фигурного катания тем, кто впервые встал на коньки или только осваивает этот вид спорта.

«Наша задача — популяризировать фигурное катание в Севастополе. Это молодой вид спорта для нашего города, но уже нашедший немало сторонников. Многим нравится, что фигурным катанием можно заниматься в южном городе. Такими островками зимы и новогоднего настроения для севастопольцев сейчас стали каток в «Муссоне» и Ледовый дворец ЦСКА», — рассказал М.Сеттаров.

Он также отметил, что очередной сезон для севастопольских фигуристов проходит довольно успешно. Уже проведены два турнира в Севастополе, несколько раз наши спортсмены выезжали на соревнования на материк, в том числе в Анапу, Невинномысск, Новочеркасск. В феврале запланированы городские соревнования, после чего севастопольцы покажут свое спортивное мастерство на выезде — в Армавире, Краснодаре, Сочи, Анапе.

Справка

Николай Панин-Коломенкин (1872–1956) — первый российский олимпийский чемпион (1908) и ключевая фигура в истории отечественного фигурного катания.