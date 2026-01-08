Появится общественное лавандовое поле

ГБУ «Парки и скверы» ищет исполнителя, который высадит в парке «Учкуевка» 4,5 тысячи кустов узколистной лаванды. Документация на закупку размещена на официальном сайте тендеров России . Стартовая цена — 4,7 млн рублей.

По техзаданию, цена одного саженца определена в 508,08 рублей, посадка — 154,3 рублей; прополка и рыхление лунок и канавок — 20,33 руб за штуку; полив обойдется в 152,50 рублей.

Подрядчик обязан в течение года ухаживать за растениями на поле: «полив кустарников осуществляется из расчета 15 литров на один квадратный метр приствольной лунки и осуществляется только по разрешению Заказчика и при необходимых для полива погодных условиях, вручную после посадки, и в последующем два раза в месяц».

Заявку на участие в аукционе можно подать до 15 января.