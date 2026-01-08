Для ледового катка срочно построили канализацию

Единая дирекция капитального строительства 19 декабря заключила контракт на 5,22 млн рублей с севастопольским ООО «Байдарбетон-плюс», которое подрядилось построить напорную канализацию в районе ледового катка на ул.Мельника.

Подрядчику выплатили аванс в размере 70% от стоимости контракта. Срок завершения работ — до 26 декабря 2025 года.

Напомним, что крытый ледовый каток на ул.Мельника начали строить в 2020 году, а обещали сдать в конце 2022-го. В дальнейшем срок неоднократно отодвигали. Последнее обещание было озвучено осенью прошлого года: декабрь 2025 года.