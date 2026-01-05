За 30 лет в Крыму потеплело на один градус

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провело сравнительный анализ данных за два последовательных 30-летия. Как оказалось, средняя годовая температура воздуха на полуострове за период 1991-2020 годов составила +11,8°С, что на один градус выше предыдущего 30-летнего периода.

Самый теплый месяц в Крыму — июль со среднемесячной температурой 23,4°С, что выше предыдущего 30-летия на полтора градуса. Самый холодный — январь (1,2°С), что на 1 градус выше температуры периода 1961-1990 годов!

Абсолютный максимум температуры воздуха на полуострове, как правило, наблюдается в июле – августе, минимум — в январе – феврале. С 1991 года абсолютный минимум был зафиксирован 2 февраля 2012 года на Нижнегорской метеостанции — минус 35,9°C, а абсолютный максимум — 8 августа 2010 года на морской гидрометеорологической станции «Черноморское»: воздух прогрелся до 41,2°C.

Глобальное потепление

Согласно данным специального доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН, каждая дополнительная десятая часть градуса Цельсия при глобальном потеплении вызывает увеличение экстремальных значений температуры и осадков, а также сельскохозяйственных и природных засух в некоторых регионах.

Превышение порога в 1,5°C может спровоцировать появление многочисленных переломных моментов в изменении климата: разрушение основных систем циркуляции океана, резкое таяние арктической вечной мерзлоты и коллапс систем тропических коралловых рифов, — и все это с резкими, необратимыми и опасными последствиями для человечества.

Последствия изменения климата для здоровья человека очевидны уже как минимум 20 лет, но климатический кризис до сих пор не включен в число чрезвычайных ситуаций в области охраны здоровья. Общее число погибших от изменения климата с 2000 года по 2024-й превысило четыре миллиона человек. Эта статистика может быть занижена, поскольку в ней рассматриваются только связанные с климатом недоедание, острые кишечные инфекции, малярия, наводнения и сердечно-сосудистые заболевания, в то время как изменение климата является фактором, многократно усиливающим угрозу многих других экстремальных погодных явлений и рисков для здоровья населения.

Пострадает природа

Из-за потепления многие природные системы пересекут точки невозврата. При потеплении на 1,5 градуса океаны станут более кислыми из-за более высоких концентраций углекислого газа, что отрицательно скажется на широком спектре видов — от водорослей до рыб. Уровень кислорода в океане также снизится, что приведет к появлению количества «мертвых зон» — областей, где нормальные океанические воды заменяются водами с низким уровнем кислорода, которые не поддерживают большинство водных организмов.

Станет труднее предотвратить наводнения, очищать воду и поддерживать плодородие почв. Рост температуры от 1,5 до 2 градусов приведет к увеличению количества жарких дней в году в геометрической прогрессии. В одних частях света станет гораздо меньше дождей, в других — наоборот. Сильнее всего пострадают жители юга Африки и берегов Средиземного моря, где засуха может кардинально изменить флору и фауну.

За последние 100 лет уровень Мирового океана поднялся приблизительно на 20 сантиметров, что уже привело к подтоплению многих прибрежных территорий. Повышение уровня Мирового океана прежде всего угрожает странам с низменной береговой линией, а также многочисленным островным государствам, которые могут полностью либо частично уйти под воду. В зону риска входят многие острова Индийского и Атлантического океанов, мелкие атоллы Океании, значительная часть побережья США, Великобритании, Нидерландов, Дании, Италии, Испании, Германии, Польши, Украины, России, а также некоторых стран Юго-Восточной Азии.

Как считает биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов, глобальное потепление и всемирное таяние ледников грозят превратить полуостров Крым в остров.

«Крым может превратиться в остров. Затопит районы близ Азовского и Балтийского морей, в том числе Петербург. Опасность грозит и Сибири, многие нефте- и газодобывающие районы уйдут под воду. А вот Московская область и окрестности останутся на поверхности, даже если растают все ледники и уровень Мирового океана вырастет примерно на семьдесят метров», — уверен ученый.

Он также считает, что через 10-15 лет теплые зимы станут климатической нормой, а число мегаземлетрясений возрастет.

Есть и другое мнение

В начале декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности. В документе — прямой отказ США от климатической повестки: «Мы отвергаем катастрофические идеологии изменения климата и нулевых выбросов». Приоритет — нефти, газу, углю и ядерной энергетике.

Топ стран по объему выбросов парниковых газов

Портал Visual Capitalist составил топ-государств мира по объемам выбросов парниковых газов в 2023 году. Значения выбросов приведены в гигатоннах (миллиардах тонн) эквивалента CO2.

Рейтинг возглавляет Китай, где объем выбросов парниковых газов составил 15,9 ГтCO₂э — это 30,1% общемирового объема (53 ГтCO₂э), который достиг очередного максимума. На втором месте, отставая от КНР примерно в 2,6 раза, идут США (6 ГтCO₂э), на третьем — Индия с показателем 4,1 ГтCO₂э. В топ-5 также вошли страны Евросоюза с совокупным объемом выбросов 3,2 ГтCO₂э и Россия (2,7 ГтCO₂э). Замыкают десятку Бразилия, Индонезия, Япония, Иран и Саудовская Аравия.