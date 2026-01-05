В Инкермане построят новую базу для гребного спорта

База для гребных видов спорта будет построена в Севастополе за два года. Она позволит тренировать сборные команды РФ, сообщил ТАСС губернатор Михаил Развожаев.

«В соответствии с соглашением, заключенным между Министерством спорта Российской Федерации и правительством Севастополя, на строительство гребной базы «Чайка» в городе Инкермане предусмотрено 315,79 млн рублей. По 157,9 млн рублей в 2026 и 2027 годах. Это позволит расширить инфраструктуру для гребных видов спорта. База станет местом тренировок для сборных команд Российской Федерации, спортивно-тренировочного процесса и подготовки спортивного резерва города Севастополя», — рассказал М.Развожаев.

«Чайка» сможет принимать 60 человек в смену. Общая площадь объекта должна составить две тысячи кв.м, само здание базы будет двухэтажным. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2027 год.

Гребля на байдарках и каноэ — исторически базовый вид спорта для Инкермана. В 2021 году воспитанница «Чайки» Анастасия Долгова завоевала титул чемпионки мира в составе байдарки-двойки. В этом же году провели реконструкцию водно-гребной базы: старые помещения полностью демонтировали, на их месте соорудили блочно-модульные. В них разместили тренажерный зал, раздевалки и технические помещения. Также отремонтировали причальную стенку и слип для катеров. Теперь же существующая инфраструктура для подготовки гребцов получит серьезное развитие.