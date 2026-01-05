Прокуратура помогла старушке вернуть похищенные деньги

Мошенники уговорили 80-летнюю жительницу Севастополя перевести средства на «безопасный счет». Прокуратура нашла его владельца в Оренбургской области.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку по обращению женщины, лишившейся денежных средств в результате мошеннических действий. Установлено, что неизвестные лица, выдавая себя за сотрудников банковских учреждений и правоохранительных органов, звонили старушке и убедили перевести деньги на «безопасный счет».

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве установлено, что часть денег поступила на банковский счет жителя Оренбургской области. Прокуратура района направила в Адамовский районный суд Оренбургской области исковое заявление о взыскании с владельца счета в пользу потерпевшей 475 тысяч рублей.

Требования прокурора судом удовлетворены, похищенные деньги возвращены пожилой женщине, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.