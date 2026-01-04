Собирают деньги на адвоката для арестованного в Польше археолога Бутягина

Собраны 33 тысячи евро на оплату работы адвоката на первых трех слушаниях по делу арестованного в Польше археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина.

Первые слушания могут состояться в начале января, сообщили близкие Бутягина в телеграм-канале «Адвокат для Александра Бутягина».

«На сегодняшний день, 30.12.2025, собрано 33 000 евро. <...> По предварительным расчетам, собранных средств должно хватить на — оплату работы адвоката в январе (25 000 евро) — самый затратный месяц, предстоят три судебных слушания», — цитирует сообщение ТАСС.

Оставшимися собранными деньгами — 8 тысячами евро — близкие А.Бутягина оплатят аренду квартиры на три месяца «для ходатайства о выходе на поруки», переводы документов, сделанные аккредитованными польским судом переводчиками, и первую неделю работы адвоката в феврале.

На данный момент собрано лишь 26% средств от общей суммы, необходимой для оплаты адвокатов на весь срок судебного разбирательства и сопутствующих расходов.

«Дорогие друзья! Никогда не думал, что мне придется обращаться за денежной поддержкой, но обстоятельства сложились именно так. Я поражен тем количеством людей, которые выразили мне поддержку и помогли материально. Спасибо вам огромное! Я уже в неоплатном долгу перед вами. Адвокат непрерывно работает, надеюсь на его помощь», — приводятся в сообщении слова Бутягина.

Площадки по сбору средств — Вконтакте, в Телеграм.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителю археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму А.Бутягину.

Он был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.