Объявлено о формировании нового состава Общественной палаты

Весной в Севастополе должен заработать новый состав городской Общественной палаты (ОП). Полномочия действующего ее состава истекают 26 марта 2026 года.

Предложения по кандидатам в новый состав принимаются до 23 января включительно. Информацию о кандидатах подают:

— в адрес губернатора — от зарегистрированных на территории Севастополя структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений;

— заксобранию — от зарегистрированных некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений;

— в аппарат Общественной палаты — от местных общественных объединений, зарегистрированных в Севастополе.

Срок полномочий членов Общественной палаты — три года. Действующий состав ОП был сформирован весной 2023-го. Предыдущие каденции ОП формировались в 2015 и 2020 годах.

Палата состоит из 33 экспертов. Треть — выдвигается от губернатора, треть — от законодательного собрания, оставшуюся треть региональная палата утверждает сама из представителей общественных организаций.