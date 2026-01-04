Начат проект модернизации системы водоснабжения Севастополя

«Благодаря казначейскому инфраструктурному кредиту в размере 834,5 млн мы начали уже в этом году проектно-изыскательские работы по реконструкции водопроводного узла-3 с увеличением производительности до 200,0 тыс.кв.м в сутки и модернизации системы водоснабжения Севастополя со строительством новых объектов транспортировки воды в Балаклавском, Ленинском и Нахимовском районах. Как я и говорил, реализация проектов КРТ в городе будет осуществляться только при параллельной модернизации коммунальной инфраструктуры, с учетом принятого в этом году Генерального плана», — написал губернатор Михаил Развожаев в соцсетях после встречи с директором Федерального казначейства Романом Артюхиным 24 декабря.

В сентябре о выделении Севастополю казначейского инфраструктурного кредита в 834 млн рублей сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин: «Было принято решение о выделении дополнительных денег на водозабор: на модернизацию системы водоснабжения Севастополя с учетом растущего интереса, дополнительных туристов и развития жилищного строительства».

В 2022 году на Днях Севастополя в Совете Федерации губернатор объявил, что на модернизацию третьего гидроузла нужно 10,5 млрд рублей: «Это ключевой гидроузел, который осуществляет подачу воды в город из речки Черная, которая питается от водохранилища. Сегодня у нас мощности позволяют подавать 120 тысяч кубических метров воды. <...> С учетом роста города, численности, водопотребления <...> необходимо модернизировать ключевой третий гидроузел, чтобы он мог подавать до 160 тысяч кубометров».

Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция водопроводного узла-3 (ВУ-3) с увеличением производительности до 200 тысяч куб.м в сутки и модернизация системы водоснабжения Севастополя со строительством новых объектов транспортировки воды Балаклавского, Ленинского и Нахимовского районов» на 834,52 млн рублей был заключен 18 декабря 2025 года с АО «Группа компаний «ЕКС». Фирма зарегистрирована в Ярославле, но находится в Москве. Аванс — 50%.

Сама же реконструкция и модернизация обойдется в 19,371 млрд внебюджетных средств, говорится в техзадании. Стройка должна завершиться в 2031 году. Одна из ее целей — дополнительный объем водообеспечения инвестиционных площадок в Балаклаве.