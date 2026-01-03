Жителям Фиолента предлагают запастись терпением и углем

Ситуация с электроснабжением в этом районе Севастополя в очередной раз обострилась. Многие садовые товарищества остались без света и тепла.

Это стало уже недоброй традицией каждой зимы, но чтобы под Новый год!

Ситуация критическая

Жители самого Фиолента охарактеризовали сложившуюся ситуацию с электроснабжением, как критическую, поскольку установленные мобильные генераторы не работают.

Буквально накануне в правительстве города их попытались успокоить, заявив о введении графика веерных отключений. Однако в реалии все оказалось хуже обещанного: вместо 4-4,5 часов отключать электроснабжение стали на 9-10.

За помощью — к Президенту!

Обращение жителей Фиолента к ответственным лицам с напоминанием о себе и требованием обеспечить бесперебойную работу генераторов и соблюдать графики отключения, ни к чему не привело.

После этого они записали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на фактическую жизнь без света.

«Есть специальный график, который установлен нашим поставщиком 102 ПЭС и который грубо нарушается. Без света страдает не только наше СТ, но весь Фиолент. В нашем СТ «Интернационалист» проживают очень много семей с маленькими, в том числе грудными детьми. Мы обращались в разные инстанции, но кроме пустых отписок ничего не получали в ответ. Помогите нам, пожалуйста, мы просто на грани выживания. С учетом того, что зима и лежит снег, люди топятся чем угодно, что создает пожароопасную ситуацию. Помогите решить наши проблемы!» — на камеру обратились жители Фиолента к Президенту.

На обращение незамедлительно отреагировали в городском правительстве, сразу заявив, что быстрых решений не существует и в очередной раз предложив решать проблему комплексно.

Что делать? С чего начать?

Уже не впервые ответственность за происходящее городские чиновники возложила на председателей СНТ.

Они также предложили перспективный план мероприятий, направленных на решение проблемы. Первым пунктом в них значится передача городу всей электросетевой инфраструктуры садовых товариществ, «во избежание хаотичных подключений и отсутствие общего контроля».

«Только после передачи сетей на баланс города правительство сможет осуществлять план полноценной модернизации», — считают в городском правительстве.

Второе необходимое условие — решение от Минобороны о передаче городу 102 ПЭС, с ориентацией на решение гражданских задач.

Как выяснилось, уже написаны все официальные письма, проведены все необходимые встречи. Однако решения, которое бы позволило городу отвечать за электроснабжение Фиолента, как не было, так до сих пор и нет.

А поскольку, по признанию самих же руководителей города, быстрых решений ждать стоит едва ли, жителям предлагают задуматься об альтернативных источниках тепла, например, твердотопливных котлах. А о «теплых полах» и других благах цивилизации предложено забыть.

Широкие перспективы

В качестве кардинальных способов решения проблемы городские власти напомнили о долгосрочных мероприятиях, озвученных уже не раз.

Первое — строительство подстанции 330 кВ «Нахимовская». Этим проектом занимается компания «Россети». Правда, на сегодня лишь определено место расположения подстанции.

«Подстанция 330 кВ позволит нам строить понижающие подстанции. В частности, по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя мы будет строить подстанцию 110 кВ «Фиолент» и воздушно-кабельные линии, которые включены в госпрограмму соцэкономразвития в 2028-2030 годы. Но работы планируется перенести на 2026 год», — сообщили в городском правительстве.

Далее говорится, что в 2026 году в рамках инвестиционной программы Севастопольэнерго планируется строительство двух разгрузочных КТП в районе Юхариной балки, что улучшит пропускную способность сетей в районе Фиолента.

Напомнили в городском правительстве и об обещанном газоснабжении Фиолента. Речь идет о кольцевом газопроводе высокого давления, который должен быть проложен от села Штурмовое, через Балаклаву и Фиолент в Казачью бухту... Но которого пока нет.

Очередной срок начала строительства — 2026 год, окончание — в 2027-м, дальше — газификация Фиолента и, соответственно, догазификация.

Когда все это будет? Как обычно, сроки не определены и сильно размыты заверениями.

К слову, чиновники вспомнили и о программе «умных электрических сетей» «Энерджи нет»: «Подписан договор между правительством города, Севэнерго, 102 ПЭС и «Цифровой РЭС» (партнерская компания «Тавриды электрик»). По имеющейся информации, будет разработана система по перераспределению нагрузок, когда при ограниченном ресурсе мощности можно получать эффект гораздо более высокой надежности электроснабжения», –—говорится в сообщении правительства Севастополя. Как пример — в опытном режиме такой подход уже опробован в Сакском районе и показал впечатляющие результаты.

А пока...

Разговоры о перспективах было бы весьма интересно послушать в теплое время года или хотя бы межсезонье. Но не теперь, когда город и Фиолент в том числе оказался засыпан снегом. В попытках как-то согреться практически по всему Фиоленту случилась перегрузка сетей, а ошибка при попытке восстановить электроснабжение привела 31 декабря к выходу из строя бытовых электроприборов в разных частях Фиолента, в том числе газифицированных.

Так что сейчас жители в чатах активно обсуждают, где срочно найти мастера для ремонта котла, стиральной машины, электроплиты...