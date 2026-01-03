Жители Байдарской долины жалуются на перевозчика

По обращению жителей Байдарской долины проверяют работу маршрутов №37, 41, 182 и 183. При выявлении нарушений перевозчику будет направлено предписание на их незамедлительное устранение. В случае повторных нарушений предусмотрены штрафные санкции вплоть до расторжения договора, сообщили в правительстве Севастополя.

С 1 января на маршрутах в Байдарскую долину работает новый перевозчик — ИП Пойда В.М. Так указано на сайте департамента транспорта Севастополя. Жители долины жалуются в соцсетях, что его автобусы старые и часто ломаются, а отопления в салонах нет вообще. Водители не заезжают в некоторые населенные пункты долины: Россошанку, Ново-Бобровку и Кизиловое.

При этом активно обсуждают, что с 1 февраля поднимут цены на проезд и отменят льготы.

Интернет на запрос об ИП Пойда В.М. выдает, что это предприниматель, занимающийся перевозками пассажиров в Ханты-Мансийском автономном округе.