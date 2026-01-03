Главная Новости Происшествия Транспорт

Жители Байдарской долины жалуются на перевозчика

Рябов Михаил

Департамент транспорта Севастополя пообещал усилил контроль за работой автобусов предпринимателя Пойды.

По обращению жителей Байдарской долины проверяют работу маршрутов №37, 41, 182 и 183. При выявлении нарушений перевозчику будет направлено предписание на их незамедлительное устранение. В случае повторных нарушений предусмотрены штрафные санкции вплоть до расторжения договора, сообщили в правительстве Севастополя.

С 1 января на маршрутах в Байдарскую долину работает новый перевозчик — ИП Пойда В.М. Так указано на сайте департамента транспорта Севастополя. Жители долины жалуются в соцсетях, что его автобусы старые и часто ломаются, а отопления в салонах нет вообще. Водители не заезжают в некоторые населенные пункты долины: Россошанку, Ново-Бобровку и Кизиловое.

При этом активно обсуждают, что с 1 февраля поднимут цены на проезд и отменят льготы.

Интернет на запрос об ИП Пойда В.М. выдает, что это предприниматель, занимающийся перевозками пассажиров в Ханты-Мансийском автономном округе.

