Запустили новогодний троллейбус
По Севастополю можно проехать на разрисованном к празднику троллейбусе. Особое настроение пассажирам создает экипаж: водитель Дед Мороз, Снегурочка — кондуктор.
ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» традиционно запускает на улицы Севастополя Новогодний троллейбус! В этом году на его бортах нарисовали символ наступающего года — лошадь.
Троллейбус курсирует по разным маршрутам:
3 января — маршрут №9,
4 января — №4;
5 января — №20;
6 января — №1;
в Рождественскую ночь и 7 января — маршрут №7;
8 января — №19;
9 января — №17;
10 января — №7а;
11 маршрут — №3.