Запустили новогодний троллейбус

По Севастополю можно проехать на разрисованном к празднику троллейбусе. Особое настроение пассажирам создает экипаж: водитель Дед Мороз, Снегурочка — кондуктор.

ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова» традиционно запускает на улицы Севастополя Новогодний троллейбус! В этом году на его бортах нарисовали символ наступающего года — лошадь.

Троллейбус курсирует по разным маршрутам:

3 января — маршрут №9,

4 января — №4;

5 января — №20;

6 января — №1;

в Рождественскую ночь и 7 января — маршрут №7;

8 января — №19;

9 января — №17;

10 января — №7а;

11 маршрут — №3.